Нідерланди — Англія: де і коли безкоштовно дивитися півфінал Євро-2024

Другий фіналіст ЧЄ-2024 визначиться у Дортмунді

У середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться другий півфінал. Збірна Нідерландів зіграє проти Англії

У прямому ефірі в Україні гру Нідерландів проти Англії можна подивитися на медіа-платформі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі ця зустріч буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безкоштовно гру Нідерланди — Англія можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Матч Нідерланди — Англія відбудеться в Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Нідерландів на Євро-2024 обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). В 1/8 фіналу Помаранчеві без проблем пройшли Румунію (3:0), а в 1/4 фіналу — Туреччину (2:1).

Команда Англії на чемпіонаті Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті).