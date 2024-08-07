Хижняк — Оралбай: онлайн-трансляция боя за "золото" Олимпиады в Париже

Украинец сразится за золотую медаль

В среду, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоится финальный поединок в мужском боксе в весовой категории до 80 кг. В решающем поединке на ринге сойдутся украинец Александр Хижняк и Нурбек Оралбай из Казахстана.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Хижняк — Оралбай. Поединок состоится на стадионе "Ролан Гаррос", где организаторы решили провести решающие поединки в этом виде спорта. Ориентировочное начало — в 23:51 по киевскому времени.

Прямая трансляция боя Хижняк — Оралбай (обновляется)

Хижняк является чемпионом мира и Европы, также он брал "золото" на Европейских играх, а на Олимпиаде-2020 в Токио он взял лишь "серебро" из-за глупой ошибки в финале. В Париже украинский боксер победил бывшего украинца Филиппа Акилова (Венгрия), затем справился с бразильцем Вандерлеем Де Соузой Перейрой, после чего прошел двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы.

До финального поединка Хижняка на Олимпиаде в Париже украинцы сумели завоевать 7 медалей. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш. После этого украинские фехтовальщицы выиграли "золото" в команде. Четвертую и пятую награду Украине принесли легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко, которые в секторе для прыжков в высоту сумели завоевать "золото" и "бронзу" соответственно. Еще одну медаль в легкой атлетике Сине-желтым принес метатель молота Михаил Кохан. Седьмую награду выиграл гимнаст Илья Ковтун, который удачно выступил на параллельных брусьях.