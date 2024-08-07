Хижняк — Оралбай: онлайн-трансляція бою за "золото" Олімпіади в Парижі

Українець побореться за золоту медаль

У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться фінальний поєдинок у чоловічому боксі у ваговій категорії до 80 кг. У вирішальному поєдинку на рингу зійдуться українець Олександр Хижняк та Нурбек Оралбай із Казахстану.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію бою Хижняк — Оралбай. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ролан Гаррос", де організатори вирішили провести вирішальні поєдинки у цьому виді спорту. Орієнтовний початок — о 23:51 за київським часом.

Пряма трансляція бою Хижняк — Оралбай (оновлюється)

Хижняк є чемпіоном світу та Європи, також він брав "золото" на Європейських іграх, а на Олімпіаді-2020 у Токіо він узяв лише "срібло" через безглузду помилку у фіналі. У Парижі український боксер переміг колишнього українця Філіпа Акілова (Угорщина), потім упорався з бразильцем Вандерлеєм Де Соузою Перейрою, після чого пройшов дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса з Куби.

До фінального поєдинку Хижняка на Олімпіаді в Парижі українці зуміли здобути 7 медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан. Сьому нагороду виграв гімнаст Ілля Ковтун, який вдало виступив на паралельних брусах.