"Динамо" — "Зальцбург": букмекери назвали фаворита у битві за 20 млн євро

Біло-сині — аутсайдери протистояння

У середу, 21 серпня, "Динамо" зіграє проти "Зальцбурга" у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Напередодні кияни розібралися з "Карпатами" у чемпіонаті України. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Зальцбург".

На думку букмекерів, саме австрійський клуб є фаворитом 2-матчевого протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На прохід Червоних Биків фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,53. В той самий час успіх киян оцінюється коефіцієнтом 2,52

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Зальцбург"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,79 — нічия 3,65 — перемога "Зальцбурга" 2,52)

William Hill: (2,60 — 3,60 — 2,30)

Bwin: (2,70 — 3,60 — 2,45)

Перша гра між "Динамо" та "Зальцбургом" пройде в Любліні (Польща) на однойменному стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю зустріч в Україні. Гра-відповідь пройде в Зальцбурзі 27 серпня. Переможець протистояння вийде у груповий етап ЛЧ, а той, хто програє, у груповий етап Ліги Європи. Додамо, що переможець "дуелі" гарантовано отримає на груповому етапі ЛЧ 19 млн євро (20 млн євро з урахуванням бонусів у кваліфікації).

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ кияни переграли сербський "Партизан", причому зробили це двічі. У "домашній" грі було зафіксовано розгром — 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди. Для Біло-синіх це була принципова зустріч, адже сербський клуб у міжсезоння з’їздив на товариський турнір до РФ.

У 3-му відбірному раунді кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах — 1:1, а в другій суперник програв з рахунком 0:2.