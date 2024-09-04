Стеценко принесла Украине очередную медаль в плавании

Украинские пара пловцы собирают урожай медалей на Играх в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. В паралимпийском бассейне сборная Украины выиграла очередную медаль.

Украинка Анна Стеценко завоевала "серебро" в заплыве на 100 м вольным стилем в классе S12. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве отпраздновала Мария Каролина Гомес Сантьяго из Бразилии, "бронза" досталась Аяно Цудзиути из Японии. Отметим, 31 августа в Париже Анна за час выиграла и "серебро", и "бронзу".

Напомним, на счету сборной Украины 49 наград на Паралимпиаде в Париже. 4 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Мария Шпатковская ("серебро" в толкании ядра, класс F46). В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса.

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.