"Золото" и мировой рекорд: украинка триумфально выступила на Паралимпиаде

Украинская легкоатлетка победила в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. Сине-желтые завершили игровой день медалью в легкой атлетике.

Украинка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль в толкании ядра в классе F32. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место заняла представительница Бразилии Ванна Брито, а "бронзу" выиграла нейтральная атлетка из РФ Евгения Галактионова. Добавим, что Анастасия установила новый мировой рекорд в этом классе (8,00 м).

Напомним, на счету сборной Украины 52 награды на Паралимпиаде в Париже. 4 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Мария Шпатковская ("серебро" в толкании ядра, класс F46). В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко и "золото" выиграла сборная Украины.

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.