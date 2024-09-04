Украина выиграла эстафету в плавании на Паралимпиаде в Париже

Украинцы блестяще выступают в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. Сине-желтые впервые триумфовали во Франции в эстафете.

Сборная Украины в составе Анны Стеценко, Ярослава Денисенко, Марины Пиддубной и Алексея Вирченко выиграла "золото" в эстафете 4х100 вольным стилем. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" выиграли бразильцы, а "бронзу" — испанцы. Это был финальный заплыв дня в Паралимпийском бассейне.

Напомним, на счету сборной Украины 51 награда на Паралимпиаде в Париже. 4 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Мария Шпатковская ("серебро" в толкании ядра, класс F46). В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко.

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.