Украинские пловцы выиграли "золото" и "серебро" в одном заплыве Паралимпиады

Украинские пара пловцы феноменально выступают в Париже

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. В первом финале дня в плавании сборная Украины завоевала сразу две награды.

Ярослав Денисенко и Максим Веракса принесли Украине "золото" и "серебро" соответственно в заплыве на 100 м вольным стилем в классе S12. Об этом сообщает "Телеграф".

"Бронзу" добыл Роман Салей из Азербайджана. Еще один представитель Украины Илья Яременко стал седьмым.

Напомним, на счету сборной Украины 48 наград на Паралимпиаде в Париже. 4 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Мария Шпатковская ("серебро" в толкании ядра, класс F46).

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.