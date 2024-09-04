Легкоатлетка Шпатковская принесла Украине первую медаль дня на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы блестяще выступают на Играх во Франции

В среду, 4 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит седьмой соревновательный день. Первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Шпатковская.

Украинка в финале паралимпийского турнира по толканию ядра в классе F46 завоевала серебряную медаль. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу на соревнованиях с мировым рекордом добыла Ноэль Малкамаки из США, "бронза" досталась Холли Робинсон из Новой Зеландии. Добавим, что Мария установила рекорд Европы.

Напомним, на счету сборной Украины 46 наград на Паралимпиаде в Париже.

Накануне 3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.