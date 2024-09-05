Украина завоевала первую медаль на Паралимпиаде в дзюдо

Сине-желтые выиграли первую медаль в пара дзюдо

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сборная Украины выиграла первую медаль в дзюдо.

Украинка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1. Об этом сообщает "Телеграф".

В финале турнира наша спортсменка встретилась с представительницей Японии Сидзукой Хангаи. Поединок завершился безоговорочной победой украинки со счетом 11:0. Добавим, что эта золотая медаль в дзюдо стала первой для Украины за 8 лет.

Напомним, на счету сборной Украины 55 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте.

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.