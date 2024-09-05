Україна виборола першу медаль на Паралімпіаді у дзюдо

Синьо-жовті виграли першу медаль у пара дзюдо

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Збірна України виграла першу медаль у дзюдо.

Українка Наталія Ніколайчик виборола "золото" у категорії до 48 кг у класі J1. Про це повідомляє "Телеграф".

У фіналі турніру наша спортсменка зустрілася з представницею Японії Сідзукою Хангаї. Поєдинок завершився беззаперечною перемогою українки з рахунком 11:0. Додамо, що ця золота медаль у дзюдо стала першою для України за 8 років.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 55 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті.

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.