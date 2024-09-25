"Динамо" - "Лацио": букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги Европы

Бело-синие начинают свой путь в Лиге Европы

В среду, 25 сентября, киевское "Динамо" стартует в обновленной Лиге Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Лацио".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет явного фаворита, однако небольшое предпочтение специалисты отдают римлянам. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы "Динамо" в 28%, а "Лацио" — в 44%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — "Лацио"

Favbet: (победа "Динамо" 3,60 — ничья 3,55 — победа "Лацио" 2,24)

William Hill: (3,40 — 3,50 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,40 — 2,15)

Отметим, матч "Динамо" — "Лацио" состоится в Гамбурге (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине. Добавим, что киевляне узнали имена всех соперников в основном раунде ЛЕ.

Напомним, "Динамо" начинало евросезон со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан", дважды уничтожив принципиальных соперников. В "домашней" игре был зафиксирован разгром со счетом 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Бело-синих.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ киевляне прошли шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй встрече "Динамо" было сильнее — 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". В первой игре киевляне проиграли со счетом 0:2, а во второй была зафиксирована ничья — 1:1.