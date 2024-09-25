"Динамо" — "Лаціо": букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги Європи

Біло-сині розпочинають свій шлях у Лізі Європи

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" стартує в оновленій Лізі Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Лаціо".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає явного фаворита, проте невелику перевагу фахівці надають римлянам. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги "Динамо" у 28%, а "Лаціо" — у 44%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Лаціо"

Favbet: (перемога "Динамо" 3,60 — нічия 3,55 — перемога "Лаціо" 2,24)

William Hill: (3,40 — 3,50 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,40 — 2,15)

Зазначимо, матч "Динамо" — "Лаціо" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв де подивитися цю гру в прямому ефірі в Україні. Додамо, що кияни дізналися імена всіх суперників в основному раунді ЛЄ.

Нагадаємо, "Динамо" розпочинало євросезон із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь Біло-Синіх.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". У першій грі кияни програли з рахунком 0:2, а у другій було зафіксовано нічию — 1:1.