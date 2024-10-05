Украина - Франция: назван скрытый фаворит матча за "бронзу" на ЧМ-2024 по футзалу

Специалисты считают украинцев скрытым фаворитом в противостоянии

В воскресенье, 6 октября, Сине-желтые сыграют с Трехцветными в матче за "бронзу" чемпионата мира-2024 по футзалу в Узбекистане. На сайте "Телеграф" будет доступна прямая видеотрансляция матча Украина — Франция.

По мнению букмекеров, украинцы являются небольшими фаворитами "дуэли". Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2024 по футзалу Украина — Франция

Favbet: (победа Украины 2,09 — ничья 4,80 — победа Франции 2,61)

Матч Украина — Франция состоится в Ташкенте. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации.

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда без шансов уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4. В полуфинале Сине-желтые дали бой бразильцам, но выйти в финал не смогли (2:3).