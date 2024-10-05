Україна — Франція: названо прихованого фаворита матчу за "бронзу" на ЧС-2024 з футзалу

Фахівці вважають українців прихованим фаворитом у протистоянні

У неділю, 6 жовтня, Синьо-жовті зіграють із Триколірними у матчі за "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу в Узбекистані. На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу Україна — Франція.

На думку букмекерів, українці є невеликими фаворитами "дуелі". Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч за третє місце на ЧС-2024 з футзалу Україна — Франція

Favbet: (перемога України 2,09 — нічия 4,80 — перемога Франції 2,61)

Матч Україна – Франція відбудеться у Ташкенті. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації.

Синьо-жовті на Мундіалі пробилися у плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда без шансів поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1, а у чвертьфіналі — здолали Колумбію з рахунком 9:4. У півфіналі Синьо-жовті дали бій бразильцям, але вийти у фінал не змогли (2:3).