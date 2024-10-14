Украина - Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые во второй раз сыграют с чехами

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет с Чехией в 4 туре Лиги наций УЕФА. В прошлом туре Сине-желтые добыли первые очки в турнире.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Чехия. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

После двух поражений сборной Украины необходимы только победы, чтобы рассчитывать на первое место в группе. Первое место в Лиге наций даст возможность нашей команде получить альтернативный путь на ЧМ-2026 в случае неудачи в европейской квалификации.

Отметим, игра Украина — Чехия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арена". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров.

Полный видеообзор матча Украина — Грузия

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам трех туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".