Грузия - Украина: букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги наций

Сине-желтые сыграют важный поединок в гостях

В субботу, 16 ноября сборная Украины сыграет гостевой поединок 5-го тура Лиги наций УЕФА против команды Грузии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Грузия — Украина.

По мнению букмекеров, в этой встрече нет фаворита. Об этом сообщает Favbet. Отечественный букмекер считает, что шансы команд на победу равны — 35%, а вот зарубежные аналитики отдают небольшое предпочтение Грузии.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Грузия — Украина

Favbet: (победа Грузии 2,74 — ничья 3,25 — победа Украины 2,73)

William Hill: (2,40 — 3,30 — 2,75)

Bwin: (2,45 — 3,10 — 2,75)

Встреча Грузия — Украина состоится в Батуми (Грузия) на арене с одноименным названием. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1).