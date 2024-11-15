Грузія — Україна: букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги націй
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Синьо-жовті зіграють важливий поєдинок у гостях
У суботу, 16 листопада, збірна України зіграє гостьовий поєдинок 5-го туру Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Україна.
На думку букмекерів, у цій зустрічі немає фаворита. Про це повідомляє Favbet. Вітчизняний букмекер вважає, що шанси команд на перемогу рівні — 35%, а от закордонні аналітики віддають перевагу Грузії.
Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Грузія – Україна
- Favbet: (перемога Грузії 2,74 – нічия 3,25 – перемога України 2,73)
- William Hill: (2,40 — 3,30 — 2,75)
- Bwin: (2,45 — 3,10 — 2,75)
Зустріч Грузія – Україна відбудеться у Батумі (Грузія) на арені з однойменною назвою. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері.
Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.
Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтим сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1).