Грузія — Україна: букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги націй

Синьо-жовті зіграють важливий поєдинок у гостях

У суботу, 16 листопада, збірна України зіграє гостьовий поєдинок 5-го туру Ліги націй УЄФА проти команди Грузії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Грузія — Україна.

На думку букмекерів, у цій зустрічі немає фаворита. Про це повідомляє Favbet. Вітчизняний букмекер вважає, що шанси команд на перемогу рівні — 35%, а от закордонні аналітики віддають перевагу Грузії.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Грузія – Україна

Favbet: (перемога Грузії 2,74 – нічия 3,25 – перемога України 2,73)

William Hill: (2,40 — 3,30 — 2,75)

Bwin: (2,45 — 3,10 — 2,75)

Зустріч Грузія – Україна відбудеться у Батумі (Грузія) на арені з однойменною назвою. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 4 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

Спочатку Албанія завдала Синьо-жовтим сенсаційної поразки з рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда обіграла Грузію (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1).