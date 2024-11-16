Грузия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сине-желтые попытаются выиграть и гостевую игру с грузинами

В субботу, 16 ноября, мужская сборная Украины по футболу сыграет важный поединок Лиги наций УЕФА против команды Грузии. Сине-желтым осталось провести в турнире всего два матча.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Грузия — Украина. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги наций Грузия — Украина (обновляется)

Новости перед игрой, аудиотрансляция матча Грузия — Украина

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд:

Сборной Украины необходима только победа, если Сине-желтые хотят подняться в классе в Лиге наций, а вот Грузию вполне может устроить и ничья. Кроме того, подопечные Сергея Реброва в случае поражения рискуют вылететь в дивизион С.

Встреча Грузия — Украина состоится в Батуми (Грузия) на арене с одноименным названием. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1).