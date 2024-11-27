ПСВ - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки попытаются взять очки в Нидерландах

В среду, 27 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 5 тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против ПСВ. Донецкий клуб после 4-х туров ЛЧ имеет на своем счету 4 очка.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ — "Шахтер". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСВ — "Шахтер" (обновляется)

Где и когда смотреть матч ПСВ — "Шахтер"

Онлайн-трансляция матча ПСВ — "Шахтер" доступна на Megogo по подписке "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость просмотра игры — от 69 грн.

Прогноз букмекеров на матч ПСВ — "Шахтер"

По мнению аналитиков, у Горняков практически нет шансов на успех в этом противостоянии. Специалисты оценили вероятность триумфа Горняков в 14%, а нидерландцев — в 67%.

Favbet: (победа ПСВ 1,44 — ничья 5,00 — победа "Шахтера" 7,00)

William Hill: (1,44 — 4,75 — 7,50)

Bwin: (1,43 — 4,75 — 6,75)

Напомним, по итогам четырех туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В третьем туре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1).

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Янг Бойз":

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Янг Бойз"

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д и "Брестом".