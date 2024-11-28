"Динамо" - "Виктория": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие проведут игру против бронзового призера чемпионата Чехии

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" сыграет с "Викторией" Пльзень в 5 туре Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне "Шахтер" проиграл на последних секундах в Лиге чемпионов.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Виктория". Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги Европы "Динамо" — "Виктория" (обновляется)

Встреча "Динамо" — "Виктория" пройдет в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Ференцварош"

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.