"Динамо" - "Виктория": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Киевляне попытаются взять первые очки в еврокубке

В четверг, 28 ноября, киевское "Динамо" сыграет номинально домашний матч против чешской "Виктории" Пльзень. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Виктория".

В прямом эфире в Украине матч Бело-синих против "Виктории" Пльзень покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Матч "Динамо" — "Виктория" пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Трансляция игры на Mеgogo доступна при наличии подписки "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность" (стоимость от 69 грн).

Напомним, по итогам четырех туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков, не забив ни единого гола в ворота соперников. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), после чего проиграли "Ференцварошу" (0:4).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.