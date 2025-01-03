Жена футболиста сборной Украины странно поздравила маленькую дочку с праздником (фото)

Семья футболиста отпраздновала день рождение дочери

Жена правого вингера "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова Анна отпраздновала в кругу семьи день рождение дочери Софии. В прошлом году Зубкова уличила мужа в измене.

Соответствующие снимки Анна опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка также поделилась мнением о материнстве.

Маленькая София накануне отпраздновала 4-летие. Мама нарядила дочку в красивое платье, а сама получила в подарок огромный букет красных роз.

На одной из сторис Анна поделилась своими впечатлениями от материнства:

"4 года, как я о*****ю от радости материнства. Спойлер другим мамам: легче не стало!" — написала Зубкова.

Отметим, Зубков в сезоне 2024/25 сыграл в 19 матчах за Горняков во всех турнирах. На счету хавбека 7 голов и 6 ассистов.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).