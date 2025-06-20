Магучих жаждет реванша: онлайн-трансляция "Бриллиантовой лиги" в Париже (видео)

Украинки выступят во Франции

В пятницу, 20 июня, в Париже (Франция) состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин в рамках 8-го этапа "Бриллиантовой лиги". В турнире примут участие украинки Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая на 7-м этапе в Швеции стала второй.

Прямая видеотрансляция соревнований по прыжкам в высоту в Париже будет доступна на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало эфира — в 22:05 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция турнира по прыжкам в высоту среди женщин в рамках 8-го этапа "Бриллиантовой лиги"

Напомним, Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Левченко в Поднебесной дважды стала четвертой. Кроме того, Юлия осталась с "деревянной" медалью в Швеции.

Отметим, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, не успев восстановиться после травмы, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.