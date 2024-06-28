Швейцарія — Італія: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2024

Чемпіони світу розпочинають свій шлях у плей-оф ЧЄ-2024

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартує стадія плей-оф. У першій грі 1/8 фіналу зустрінуться команди Швейцарії та Італії.

У прямому ефірі в Україні матч Швейцарія — Італія покаже медіа-сервіс Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально переглянути гру Швейцарія — Італія можна тільки на Megogo. Пряма трансляція на платформі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Зазначимо, що зустріч відбудеться в Берліні на "Олімпіаштадіоні", початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Італії зі скрипом пробилася у плей-оф ЧЄ-2024. В останній грі групового етапу італійці вирвали нічию з Хорватією (1:1). До цього Скуадра Адзурра програла Іспанії (0:1) та перемогла Албанію (2:1).

Швейцарія на ЧЄ-2024 дала бій Німеччині (1:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та перемогла Угорщину (3:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".