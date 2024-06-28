Швейцария - Италия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

Чемпионы мира начинают свой путь в плей-офф ЧЕ-2024

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу стартует стадия плей-офф. В первой игре 1/8 финала встретятся команды Швейцарии и Италии.

В прямом эфире в Украине матч Швейцария — Италия покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально посмотреть игру Швейцария — Италия можно только на Megogo. Прямая трансляция на платформе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Отметим, встреча состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе", начало — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Италии со скрипом пробилась в плей-офф ЧЕ-2024. В последней игре группового этапа итальянцы вырвали ничью с Хорватией (1:1). До этого Скуадра Адзурра проиграла Испании (0:1) и победила Албанию (2:1).

Швейцария на ЧЕ-2024 дала бой Германии (1:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и победила Венгрию (3:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".