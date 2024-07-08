Іспанія — Франція: де і коли безкоштовно дивитися півфінал Євро-2024

Мюнхен прийме перший півфінал ЧЄ-2024

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться перший півфінал. Першими в 1/2 фіналу зіграють іспанці та французи. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Франція.

У прямому ефірі в Україні гру Іспанії проти Франції можна подивитися на медіасервісі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі ця зустріч буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безкоштовно гру Іспанія — Франція можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Матч Іспанія – Франція відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1).

Франція на груповій стадії турніру обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У 1/8 фіналу Сині пройшли Бельгію (1:0), а в 1/4 фіналу — Португалію (0:0, 5:3 за пенальті). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".