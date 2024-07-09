Іспанія - Франція: відео голів у півфіналі Євро-2024

Мюнхен приймав перший матч 1/2 фіналу ЧЄ-2024

У вівторок, 9 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбувся перший півфінал. Збірна Іспанії зіграла із Францією.

"Телеграф" провів онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Франція. Зустріч відбулася у Мюнхені на однойменній арені й завершилася мінімальною перемогою Іспанії із рахунком 2:1.

Іспанія — Франція — 2:1

Матч закінчено.

90+1 хв. Ямаль зробив тактичний фол – жовта картка.

5 хвилин додано до основного часу.

89 хв. Камавінга жорстко зіграв проти Кукурельї – жовта картка.

86 хв. Мбаппе не реалізував вбивчий момент.

82 хв. Ямаль ледь не повторив свій гольовий удар — цього разу трохи вище за поперечину.

76 хв. Тео Ернандес пробив у дотик з меж штрафного майданчика — набагато вище воріт.

70 хв. Іспанці контролюють м'яч, час грає за них.

63 хв. Упамекано пробив головою після подачі з кутового — повз ворота.

60 хв. Сімон ледь не переправив м'яч у свої ворота після прострілу Дембеле, воротаря підстрахували захисники.

57 хв. Мбаппе пробив з гострого кута — Сімон упіймав м'яч.

53 хв. Чуамені завдав удару головою — Сімон на місці.

52 хв. Унаї Сімон упіймав м'яч після прострілу Дембеле.

47 хв. Унаї Сімон рятує після несподіваного рикошету від Кукурельї.

Розпочався другий тайм.

Перший тайм закінчено. Перерва.

41 хв. Ямаль пробив із середньої дистанції – захисник французів заблокував, буде кутовий.

36 хв. Фабіан Руїс пробив із метрів 17-ми — м'яч рикошетом від захисника ледь не залетів у ворота.

25 хв. Гол! Ольмо забиває із рикошетом від Кунде!

21 хв. Гол! Ямаль зрівнює рахунок!

19 хв. Начо заблокував постріл Мбаппе із середньої дистанції.

16 хв. Мбаппе зі штрафного пальнув у "стінку".

14 хв. Хесус Навас отримав попередження, а Франція — перспективний штрафний.

9 хв. Гол! Коло-Муані забиває після подачі Мбаппе.

7 хв. Хесус Навас блискуче грає в обороні, випереджаючи Мбаппе.

6 хв. Руїс пробив головою після подачі з правого флангу — вище воріт.

5 хв. Команди нікуди не поспішають, поки що без моментів.

Матч розпочався!

Стартові склади команд:

Фурія Роха підходить до гри як головний фаворит турніру. Іспанці від початку радували вболівальників і грою, і результатами. Синіх, у свою чергу, критикують через непереконливу гру в нападі. Річ у тому, що Франція дійшла до півфіналу, не забивши жодного голу з гри. Додамо, що востаннє команди зустрічалися у фіналі Ліги націй у жовтні 2021 року. Тоді французи відсвяткували перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У першому раунді плей-оф Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1).

Франція на груповій стадії турніру обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). У 1/8 фіналу Сині пройшли Бельгію (1:0), а в 1/4 фіналу — Португалію (0:0, 5:3 за пенальті). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".