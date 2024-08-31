Україна взяла першу медаль Паралімпіади у велотреку
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Український велогонщик програв у фіналі французу
У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі збірна України виборола першу медаль у велотреку. Українець Єгор Дементьєв завоював срібну медаль.
Про це повідомляє "Телеграф". У фіналі індивідуального персьюта (4000 м, клас С5) українець програв французу Доріану Фулону.
Додамо, що Дементьєв є 4-разовим паралімпійським чемпіоном. Крім того, він зібрав повний комплект медалей саме у цій дисципліні.
На цей час на рахунку Синьо-жовтих 12 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли бронзу в міксті, клас XD17), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка (штовхання ядра, клас F12).
У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.
Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).