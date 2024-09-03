Пловець Трусов приніс Україні "золото" Паралімпіади, Шенгур — "срібло"

Українські пара плавці продовжують збирати нагороди у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. У першому ж фіналі у плаванні українські плавці виграли подвійний подіум.

Про це повідомляє "Телеграф". У запливі на 100 м у класі S7 Андрій Трусов виграв "золото", а Юрій Шенгур — "срібло". "Бронза" дісталася італійцеві Федеріко Бічеллі. Ще один українець Євген Богодайко посів 6 місце.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 38 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні у легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.