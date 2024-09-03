Пловец Трусов принес Украине "золото" Паралимпиады, Шенгур - "серебро"

Украинские пара пловцы продолжают собирать награды в Париже

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой медальный день. В первом же финале в плавании украинские пловцы выиграли двойной подиум.

Об этом сообщает "Телеграф". В заплыве на 100 м в классе S7 Андрей Трусов выиграл "золото", а Юрий Шенгур — "серебро". "Бронза" досталась итальянцу Федерико Бичелли. Еще один украинец Евгений Богодайко занял 6-е место.

Напомним, на счету сборной Украины 38 наград на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября медаль стране в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.