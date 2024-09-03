Українець переміг на Паралімпіаді зі світовим рекордом

Українські пара легкоатлети продовжують феноменально виступати у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. У секторі для штовхання ядра одразу два українці піднялися на п’єдестал пошани.

Олександр Яровий встановив новий світовий рекорд у класі F20 (17,61 м) та завоював "золото" у Парижі. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посів Мухаммад Зіяд Золкефлі із Малайзії, а ще один українець Максим Коваль став третім.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 42 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні у легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук, "золото" виграла бігунья Юлія Шуляр. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "срібло", а Юрій Шенгур — "золото", Данило Чуфаров завоював срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексом.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.