Украинец победил на Паралимпиаде с мировым рекордом

Украинские пара легкоатлеты продолжают феноменально выступать в Париже

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой медальный день. В секторе для толкания ядра сразу два украинца поднялись на пьедестал почета.

Александр Яровой установил новый мировой рекорд в классе F20 (17,61 м) и завоевал "золото" в Париже. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе место занял Мухаммад Зияд Золкефли из Малайзии, а украинец Максим Коваль стал третьим.

Напомним, на счету сборной Украины 42 награды на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября медаль стране в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 метров комплексом.

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.