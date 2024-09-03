Шуляр принесла Україні сьоме "золото" на Паралімпіаді

Українські легкоатлети не відстають від плавців на Іграх у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. Друге "золото" дня Синьо-жовтим принесла легкоатлетка Юлія Шуляр.

Українка тріумфувала у забігу на 400 м у класі Т20. Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце в забігу посіла Айсель Ондер із Труції, а третє Діпті Джіванджі з Індії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 40 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні у легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "золото", а Юрій Шенгур — "срібло", Данило Чуфаров завоював срібну медаль у запливі на 200 метрів комплексом.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.