Україна виграла чергову медаль у плаванні

Українські пара плавці феноменально виступають у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий медальний день. Український плавець Данило Чуфаров виборов срібну медаль.

Українець приплив другим у запливі на 200 метрів комплексом у класі SM11. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі з паралімпійським рекордом здобув Рогір Дорсман (Нідерланди), "бронза" дісталася Давиду Кратохвілу з Чехії. Ще один українець Михайло Сербін фінішував четвертим.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 39 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня медаль країні у легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук. У плаванні в одному запливі Андрій Трусов виграв "золото", а Юрій Шенгур — "срібло".

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.