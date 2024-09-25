"Динамо" — "Лаціо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині розпочинають свій шлях у другому за силою єврокубку

У середу, 25 вересня, київське "Динамо" зіграє з "Лаціо" у рамках матчу першого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні з "динамівцем" стався скандал у збірній України.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Лаціо". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Динамо" — "Лаціо" — початок о 22:00 (оновлюється)

За підсумками цифрового жеребкування "Динамо" у ЛЄ також зіграє з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм", РФШ, "Гоффенгаймом". У плей-оф турніру за підсумками 8 турів вийдуть перші 24 команди (з 32) у загальній турнірній таблиці. Кияни проведуть із кожною з команд по одному матчу.

Зазначимо, матч "Динамо" — "Лаціо" відбудеться у Гамбурзі (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути цю гру в прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Динамо" розпочинало євросезон із 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь Біло-Синіх.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". У першій грі кияни програли з рахунком 0:2, а у другій було зафіксовано нічию — 1:1.