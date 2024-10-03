"Гоффенгайм" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині спробують взяти перші очки в єврокубку

У четвер, 3 жовтня, "Динамо" зіграє з "Гоффенгаймом" у рамках матчу 2-го туру оновленої Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У першому турі кияни зазнали нищівної поразки від "Лаціо".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Гоффенгайм" — "Динамо". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Ліги Європи "Гоффенгайм" — "Динамо" — початок о 19:45 (оновлюється)

Гра "Гоффенгайм" — "Динамо" відбудеться у Зінсгаймі (Німеччина) на "Вірсол Райн-Некар-Арені". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок у прямому ефірі, а також ділився прогнозом букмекерів на цю зустріч.

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо"

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Ромою", "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ. У першому турі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.