Албанія — Україна: де і коли дивитись вирішальний матч Ліги націй

Синьо-жовті ризикують опуститися у класі

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Албанії у рамках останнього туру Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Албанія — Україна.

У прямому етері в Україні гостьову гру національної команди проти Албанії покажуть медіасервіс MEGOGO та "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

Матч проти Албанії буде доступний в Україні в інтернеті ексклюзивно на MEGOGO: на каналі "MEGOGO Футбол Перший", у розділі "Спорт" та на спеціальному поп-ап каналі у розділі "Телебачення" у день події за підписками "Максимальна" та "Спорт". А також в етері Т2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" та місцевих телеканалах "Супільного" у цифровому етері Т2, кабельних мережах та IPTV (крім ОТТ).

Поєдинок Албанія – Україна відбудеться у Тирані (Албанія) на стадіоні "Ейр Албанія", початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).