Албания - Украина: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций

Сине-желтые рискуют опуститься в классе

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Албании в рамках последнего тура Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Албания — Украина.

В прямом эфире в Украине гостевую игру национальной команды против Албании покажут медиа-сервис MEGOGO и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Матч против Албании будет доступен в Украине в интернете эксклюзивно на MEGOGO: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт". А также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Супільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Поединок Албания — Украина состоится в Тиране (Албания) на стадионе "Эйр Албания", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).