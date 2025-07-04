Світоліна — Мертенс: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка спробує пройти до 4-го раунду престижних змагань

У п’ятницю, 4 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№ 13 WTA) у третьому колі Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025" зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (№ 24 WTA). Напередодні українка вибила з турніру "нейтральну" представницю Білорусі Олександру Саснович.

У прямому етері в Україні гра Світоліна — Мертенс буде доступна для перегляду на YouTube-каналі Setanta Sports. Зустріч відбудеться на першому корті третім запуском. Орієнтовний час початку матчу о 18:30 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу 3-го кола "Вімблдон-2025" Еліна Світоліна — Елізе Мертенс

Еліна та Елізе мають багату історію протистоянь. У 8 зіграних матчах українка здобула 5 перемог при 3 поразках, причому на траві Світоліна лише перемагала.

На "Вімблдоні" Світоліна стартувала з перемоги над Анною Бондар з Угорщини (6:3, 6:1), після чого пройшла Саснович — 6:2, 6:4.

Україну на "Вімблдоні-2025" представляють 4 тенісистки-одиночниці: Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Перший раунд не здолала лише Костюк, яка примудрилася програти словенці Вероніці Ер’явець. До 3-го раунду не дісталася Стародубцева, яка без шансів програла "нейтральній" Людмилі Самсоновій.

Нагадаємо, цього сезону Світоліна двічі добиралася до чвертьфіналів ТВШ. В Австралії українка в 1/4 фіналу програла американці Медісон Кіз з рахунком 3:6, 6:3, 6:4, а у Франції Еліна поступилася Ізі Свьонтек з Польщі з рахунком 1:6, 5:7.