Усик відправив Дюбуа в нокаут однією фразою (відео)

Британці, схоже, так і не зрозуміли сенсу сказаного українцем

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції. Олександр на заході запам’ятався яскравим костюмом і не лише.

Під час спілкування з представниками британського чемпіона Усик по-своєму переклав фразеологізм "Не женіть коней", викликавши ступор у Дюбуа та всіх носіїв англійської мови.

Українець сказав "Dont push the horses" (не штовхайте коней), хоча правильно було сказати "hold your horses" (притримайте ваших коней).

Це перетворилося на мем.

Коментатор Сергій Лук’яненко кумедно прокоментував ситуацію. Британцям слова Усика довелося перекладати з англійської на англійську.

"Усик відправив тренера Дюбуа в нокаут однією фразою", — написав Сергій.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не був зарахований, через що суперечки точаться досі.

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого боксери зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом. До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.