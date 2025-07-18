Усик отправил Дюбуа в нокаут одной фразой (видео)

Британцы, похоже, так и не поняли смысл сказанного украинцем

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Александр на мероприятии запомнился ярким костюмом и не только.

Во время общения с представителями британского чемпиона Усик по-своему перевел фразеологизм "Не гоните коней", вызвав ступор у Дюбуа и всех носителей английского языка.

Украинец сказал "Dont push the horses" (не толкайте лошадей), хотя правильно было сказать "hold your horses" (придержите ваших коней).

Это превратилось на мем.

Комментатор Сергей Лукьяненко забавно прокомментировал ситуацию. Британцам слова Усика пришлось переводить с английского на английский.

"Усик отправил тренера Дюбуа в нокаут одной фразой", — написал Сергей.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего боксеры встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени. К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.