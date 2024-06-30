Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2024

В главном матче первого раунда плей-офф встретятся бельгийцы и французы

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится большой матч. Сборная Франции сыграет с Бельгией в игре на вылет.

В прямом эфире в Украине матч Франция — Бельгия покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Легально в Украине посмотреть игру Франция — Бельгия можно только на Megogo. Прямая трансляция на платформе будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Отметим, встреча состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало — в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу в Германии Франция и Бельгия сенсационно заняли вторые места в своих группах. Французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Красные Дьяволы, в свою очередь, проиграли Словакии (0:1), обыграли Румынию (2:0) и добились ничьей с Украиной (0:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".