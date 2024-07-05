Англия - Швейцария: где и когда смотреть четвертьфинал Евро-2024

Встреча состоится в Дюссельдорфе

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут завершающие матчи 1/4 финала. Открывать программу игрового дня будут англичане и швейцарцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — Швейцария.

В прямом эфире в Украине четвертьфинал Евро-2024 Англия — Швейцария покажет эксклюзивно медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, в Украине игра Англия — Швейцария будет доступна для онлайн просмотра эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Встреча состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене, начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Англии на Евро-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большим трудом прошли Словакию (2:1).

Сборная Швейцарии на ЧЕ-2024 обыграла Венгрию (3:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). В 1/8 финала Красные Крестоносцы сенсационно выбили Италию (2:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".