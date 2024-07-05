Англія — Швейцарія: де і коли дивитись чвертьфінал Євро-2024

Зустріч відбудеться у Дюссельдорфі

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу пройдуть завершальні матчі 1/4 фіналу. Відкриватимуть програму ігрового дня англійці та швейцарці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — Швейцарія.

У прямому ефірі в Україні чвертьфінал Євро-2024 Англія-Швейцарія покаже ексклюзивно медіасервіс Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, в Україні гра Англія — Швейцарія буде доступна для перегляду онлайн ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Зустріч відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені, початок поєдинку о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Англії на Євро-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви насилу пройшли Словаччину (2:1).

Збірна Швейцарії на ЧЄ-2024 обіграла Угорщину (3:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та Німеччиною (1:1). У 1/8 фіналу Червоні Хрестоносці сенсаційно вибили Італію (2:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".