Нидерланды - Турция: где и когда бесплатно смотреть четвертьфинал Евро-2024

Игра пройдет в Берлине

В субботу, 6 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу завершатся поединки 1/4 финала. В последней игре этой стадии сыграют команды Турции и Нидерландов. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Турция

В прямом эфире в Украине игру 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция можно посмотреть на медиа-платформе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети эта встреча будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно поединок Нидерланды — Турция можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Полтава и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Напомним, сборная Нидерландов на ЧЕ-2024 по футболу обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые без проблем прошли Румынию (3:0).

Сборная Турции стартовала на Евро-2024 с победы над Грузией (3:1), после чего проиграла Португалии (0:3) и обыграла Чехию (2:1). В первом раунде плей-офф турецкие футболисты прошли австрийцев (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".