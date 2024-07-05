Нідерланди — Туреччина: де і коли безкоштовно дивитися чвертьфінал Євро-2024

Гра пройде в Берліні

У суботу, 6 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу завершаться поєдинки 1/4 фіналу. В останній грі цієї стадії зіграють команди Туреччини та Нідерландів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Туреччина

У прямому ефірі в Україні гру 1/4 фіналу Євро-2024 Нідерланди — Туреччина можна подивитися на медіаплатформі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі ця зустріч буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безплатно поєдинок Нідерланди — Туреччина можна буде переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, крім ОТТ.

Нагадаємо, збірна Нідерландів на ЧЄ-2024 з футболу обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). У 1/8 фіналу Помаранчеві без проблем пройшли Румунію (3:0).

Збірна Туреччини стартувала на Євро-2024 з перемоги над Грузією (3:1), після чого програла Португалії (0:3) та обіграла Чехію (2:1). У першому раунді плей-оф турецькі футболісти пройшли австрійців (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".