Испания - Франция: где и когда бесплатно смотреть полуфинал Евро-2024

Мюнхен примет первый полуфинал ЧЕ-2024

Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится первый полуфинал. Первыми в 1/2 финала сыграют испанцы и французы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Испания — Франция.

В прямом эфире в Украине игру Испании против Франции можно посмотреть на медиа-сервисе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети эта встреча будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно игру Испания — Франция можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Матч Испания — Франция состоится в Мюнхене на одноименной арене. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1).

Франция на групповой стадии турнира обыграла Австрию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала Синие прошли Бельгию (1:0), а в 1/4 финала — Португалию (0:0, 5:3 по пенальти). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".