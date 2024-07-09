Испания - Франция: видео голов в полуфинале Евро-2024

Мюнхен приймав первый матч 1/2 финала ЧЕ-2024

Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоялся первый полуфинал. Сборная Испании сыграла с Францией.

"Телеграф" провел онлайн-трансляцию матча Испания — Франция. Встреча состоялась в Мюнхене на одноименной арене и завершилась минимальной победой Испании со счетом 2:1.

Испания — Франция — 2:1

Матч окончен.

90+1 мин. Ямаль сделал тактический фол — желтая карточка.

5 минут добавлено к основному времени.

89 мин. Камавинга жестко сыграл против Кукурельи — желтая карточка.

86 мин. Мбаппе не реализовал убойный момент.

82 мин. Ямаль едва не повторил свой голевой удар — на этот раз чуть выше перекладины.

76 мин. Тео Эрнандес пробил в касание из пределов штрафной — намного выше ворот.

70 мин. Испанцы контролируют мяч, время играет за них.

63 мин. Упамекано пробил головой после подачи с углового — мимо ворот.

60 мин. Симон едва не переправил мяч в свои ворота после прострела Дембеле, вратаря подстраховали защитники.

57 мин. Мбаппе пробил с острого угла — Симон поймал мяч.

53 мин. Чуамени нанес удар головой — Симон на месте.

52 мин. Унаи Симон поймал мяч после прострела Дембеле.

47 мин. Унаи Симон выручает после неожиданного рикошета от Кукурельи.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

41 мин. Ямаль пробил со средней дистанции — защитник французов заблокировал, будет угловой.

36 мин. Фабиан Руис пробил с метров 17-и — мяч рикошетом от защитника едва не залетел в ворота.

25 мин. Гол! Ольмо забивает с рикошетом от Кунде!

21 мин. Гол! Ямаль сравнивает счет!

19 мин. Начо заблокировал выстрел Мбаппе со средней дистанции.

16 мин. Мбаппе со штрафного пальнул в "стенку".

14 мин. Хесус Навас заработал предупреждение, а Франция — перспективный штрафной.

9 мин. Гол! Коло-Муани забивает после подачи Мбаппе.

7 мин. Хесус Навас блестяще играет в обороне, опережая Мбаппе.

6 мин. Руис пробил головой после подачи с правого фланга — выше ворот.

5 мин. Команды никуда не спешат, пока без моментов.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

Фурия Роха подходит к игре в качестве главного фаворита турнира. Испанцы с самого начала радовали болельщиков и игрой, и результатами. Синие, в свою очередь, подвергаются критике из-за неубедительной игры в нападении. Дело в том, что Франция дошла до полуфинала, не забив ни единого гола из игры. Добавим, что в последний раз команды встречались в финале Лиги наций в октябре 2021 года. Тогда французы отпраздновали победу со счетом 2:1.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В первом раунде плей-офф Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1).

Франция на групповой стадии турнира обыграла Австрию (1:0), сыграла вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). В 1/8 финала Синие прошли Бельгию (1:0), а в 1/4 финала — Португалию (0:0, 5:3 по пенальти). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".