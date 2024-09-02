Пловец Трусов принес Украине первую медаль дня на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы блестяще выступают в Париже

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й соревновательный день. Украинец Андрей Трусов принес Украине первую медаль дня.

В заплыве на 400 м вольным стилем в классе S7 украинец приплыл вторым. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве одержал представитель Италии Федерико Бичелли, а "бронза" досталась аргентинцу Иньяки Базилоффу. Еще один представитель Украины Юрий Шенгур занял 8-е место.

Напомним, на счету сборной Украины 28 наград на Паралимпийских играх в Париже. Добавим, что 31 августа Трусов выиграл "серебро" в заплыве на 200 м комплексом (класс SM7).

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.